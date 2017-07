Het voorstel rond een strengere kraakwetgeving werd dit voorjaar in allerijl opgesteld door de federale meerderheid in samenspraak met minister van Justitie Koen Geens (CD&V), nadat er heel wat ophef was ontstaan rond de krakersproblematiek in Gent. Het huis van een paar dat tijdelijk in het buitenland verbleef, was plots bewoond door een groep Roma, maar omdat kraken op zich niet strafbaar is kon de politie maar weinig doen.

Kraken moest strafbaar worden, zodat politie en vrederechter in de toekomst wel zouden kunnen optreden. De gezamenlijke compromistekst van Open VLD, N-VA, CD&V en MR werd vandaag goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie, maar tot een algemene stemming in de voltallige Kamer komt het nog niet. PS en cdH liggen dwars en vragen een tweede lezing.