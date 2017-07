Het merendeel van onze landgenoten die een boete kregen, liepen tegen de lamp in Frankrijk (73 procent), gevolgd door Duitsland (11 procent), Nederland (9 procent), Spanje en Italië (beide 5 procent). Het grootste deel betreft snelheidsovertredingen (81 procent) en fout parkeren (17 procent).

Opvallend is dat 91 procent van de Belgen zijn boete in het buitenland ook effectief betaalt. Wie dat niet doet loopt een groot risico, zegt Joni Junes van VAB: "Het is heel belangrijk dat je de boete toch betaalt, als je ze niet betwist natuurlijk."

"Je kan ze best betalen want na verloop van tijd wordt die boete onherroepelijk. Dat betekent dat de boete in België kan worden geïnd, maar ook dat je aan de grens of bij een verkeerscontrole in het land van overtreding staande gehouden kan worden en dat je de boete alsnog moet betalen of dat je wagen zelfs in beslag kan worden genomen. De boete zal ook veel hoger liggen als je ze later betaalt", zegt Junes.

VAB vergeleek ook de Belgische boetebedragen met die uit vijf andere landen en stelde vast dat die daar vaak veel hoger zijn dan in ons land. "Vooral in Nederland, Italië en Spanje kan je voor onaangename verrassingen komen te staan."