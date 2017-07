Twee tragische gebeurtenissen waren een zwarte bladzijde tijdens het correspondentschap van Joris van Poppel. "Voor het busongeval in Sierre heb ik de hele tijd in Lommel gestaan. Het was zeer aangrijpend om met de nabestaanden te praten. En ook de aanslagen in Brussel hebben een diepe indruk nagelaten. Ons kantoor ligt vlak bij Maalbeek. Dat was een ijkpunt, waar ik België ook heb zien veranderen. Die militairen op straat in Brussel, dat went nooit."

Maar er waren ook leuke momenten. En dan blijft de eeuwige rivaliteit tussen de Vlamingen en de Nederlanders kennelijk niet ver weg. "De opkomst van de Rode Duivels... Dat vond ik bijzonder leuk om te volgen", aldus Van Poppel. "Vooral omdat Oranje het minder goed deed toen en dan is het heel fijn om te vertellen over een ploeg die het wel goed doet. Of de troonwissel van Albert en Filip, dat was ook heel leuk om verslag over te doen."