Het is erg uitzonderlijk dat het comité van de Raad van Europa een lidstaat publiek tot de orde roept. In het verleden is dat nog maar zeven keer eerder gebeurd: tegenover Rusland, Turkije, Griekenland en Bulgarije. België is dus het eerste West-Europese land dat tot de orde geroepen wordt. Het antifoltercomité is vernietigend voor ons land: "Tijdens zijn verschillende bezoeken in de 47 lidstaten de jongste 27 jaar heeft het comité nooit zoiets gezien op zo'n schaal en met zulke risico's die erdoor veroorzaakt worden", staat te lezen in het rapport.

De jongste jaren bezocht het antifoltercomité ons land tien keer. In verschillende rapporten uitten zij hun bezorgdheid over de gevolgen van de stakingen in de gevangenissen. Vooral de maandenlange stakingen een jaar geleden vindt het antifoltercomité heel verontrustend voor de positie van gedetineerden. Daardoor kregen gevangenen geen medische zorgen of wandelingen op de binnenplaats. Maar nu gaat het comité een stap verder door ons land publiek op de vingers te tikken.