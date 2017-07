Gisteren is de baby van 10 maanden oud die begin deze week levensgevaarlijk gewond raakte, overleden. Vermoed wordt dat het jongetje mishandeld werd. Later vandaag volgt een autopsie op het lichaam. De stiefvader van de baby werd aangehouden door de Brusselse onderzoeksrechter voor poging tot doodslag, maar die kwalificatie kan nog veranderen nu het kindje overleden is.

Ine Van Wymersch, woordvoerder van het Brusselse parket: "Er wordt nagekeken wat de omstandigheden van de feiten waren, wie waar was en wat er precies gebeurd is. De nieuwe vriend van de mama is nog steeds aangehouden en moet vermoedelijk morgen voor de raadkamer verschijnen." Over de verklaringen van de man geeft het parket voorlopig geen commentaar.