CD&V reageert alvast enthousiast op de maatregel. Momenteel ligt de aanhoudingstermijn zonder tussenkomst van een rechter op 24 uur. Wil men deze termijn verlengen, dan is er een met redenen omklede beschikking van de onderzoeksrechter nodig. "In de praktijk blijkt geregeld dat dit moeilijk toepasbaar is.", zegt Kamerlid Servais Verherstraeten. "We worden geconfronteerd met een steeds toenemende complexiteit van strafzaken, die meer tijd vergen om de verzamelde aanwijzingen te analyseren en al dan niet te bevestigen. De situatie wordt er niet makkelijker op door de opkomst van terrorisme."

Ook federaal minister van Justitie Koen Geens toont zich tevreden met het akkoord: "De verlenging van 24 naar 48 uren houdt het evenwicht tussen het verzamelen van wettelijke bewijzen, het waken over de veiligheid en het waarborgen van de mensenrechten."