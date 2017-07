Auteur: Yasmina Vanoverschelde

Yasmina Vanoverschelde Verschillende jachthavens aan de Belgische kust zien Britse zeilers verdwijnen naar andere havens in het buitenland. Dat komt omdat de Britse pleziervaarders aan onze kust worden beboet als hun brandstoftank sporen bevat van rode diesel. Dat soort diesel is in ons land enkel voorbehouden voor de beroepsvaart. “Sinds de problemen met de rode diesel begonnen in 2007, is over de hele kust het aantal bezoekers gedaald met 50 %, wat geraamd wordt op een verlies van twee miljoen euro”, zegt directeur van de VVW-jachthaven in Nieuwpoort, Steven Desloovere.