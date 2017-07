"Omdat er een aantal argumenten werden aangehaald waarover we zelf geen specialist zijn, zijn we te rade gegaan bij andere diensten: het Agentschap Zorg en Gezondheid over hygiëne en veiligheid, en de genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst over de gelijkheid tussen man en vrouw. Voor geen van de argumenten vóór een verbod bleek er een juridische grond."

Keytsman zegt zich niet voor of tegen het dragen van een boerkini uit te spreken, maar stelt dat een verbod in ieder geval een inbreuk zou zijn op de Vlaamse antidiscriminatiewetgeving. "Het weerhoudt bepaalde groepen in de samenleving ervan om te gaan zwemmen: sommige moslima's, maar ook joodse vrouwen en vrouwen die wat preutser zijn of zich schamen over hun lichaam, bijvoorbeeld omdat ze littekens hebben", aldus Keytsman. "De individuele vrijheid is belangrijk en je moet goede argumenten hebben om die in te perken. Die argumenten zijn er wel om naaktzwemmen of zwemmen in je gewone kledij te verbieden, maar niet voor dit geval. De lichaamsbedekkende zwemkledij waarvan sprake is bijvoorbeeld van hetzelfde materiaal als andere zwemkledij."