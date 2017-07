De maximumsnelheid is afhankelijk van de diepgang van een schip. "Een schip met een diepgang van een meter mag maximaal 15 kilometer per uur varen", zegt Stinissen. Een schip dat te snel vaart kan heel wat schade veroorzaken aan de oever en aan aangemeerde schepen door de golven dat een varend schip met zich meebrengt. Hoe sneller wordt gevaren, hoe groter de golfslag.

Wie te snel vaart, krijgt niet onmiddellijk een boete in de bus. "Het gaat in de eerste plaats om sensibilisering", zegt Stinissen voorts. "Als er echt geen verbetering is, moeten we misschien verder kijken wat de mogelijkheden zijn." Bij de Vlaamse Waterweg wordt benadrukt dat het voorlopig enkel om het Albertkanaal gaat. "Er zijn nog geen gesprekken gevoerd over andere waterwegen."