Volgens plastisch chirurg Phillip Blondeel (UZ Gent) is de trend wel dat het aantal ingrepen toeneemt. "Vanaf 2009 hebben we door de economische crisis een daling gezien, maar de laatste jaren is het aantal opnieuw toegenomen", legt hij uit. "De fillers zoals botox zijn relatief stabiel. Dat aantal is door de jaren heen dezelfde gebleven, omdat dat een relatief kleine investering is. De chirurgische ingrepen waar een hoog prijskaartje in zit, zijn de laatste jaar wel toegenomen", zegt hij aan VRT Nieuws. "Het is niet zo dat het overrompeling is, wel een gestage stijging."

Er is tussen de landen onderling wel een verschil tussen de soorten behandelingen die mensen vragen. "In de Verenigde Staten zien we dat mensen verschillende ingrepen gaan combineren of snel na elkaar uitvoeren", zegt Blondeel. "9 op de 10 patiënten bij ons hebben een heel specifieke vraag over een heel specifiek probleem waar ze een specifieke oplossing voor willen. Ze hebben daar vaak ook specifiek voor gespaard. Achteraf komen die niet meer terug voor andere problemen."