"Het wordt absoluut een drukke dag", zegt Francis Adyns van Financiën. "Op de site staat een kalender met de oranje, rode en zwarte dagen. Vandaag is absoluut een zwarte dag."

"Er zou mogelijk dus enige vertraging kunnen opzitten op het indienen van de aangifte, maar de capaciteit is er. Uit het verleden weten we dat we de mogelijkheid hebben om 100 tot 110.000 aangiftes in één dag te verwerken."

Wie zijn aangifte via een boekhouder doet, heeft nog tijd tot 26 oktober.