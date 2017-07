Laura vertrok in juni 2014 naar Syrië. Samen met haar zoontje en met Osama, een man uit La Louvière die wil aansluiten bij IS. Nadat ze mekaar twee keer hadden gezien, huwden ze.

Laura kwam terecht in Raqqa, de hoofdstad van het kalifaat en later in Al Bab. Ze woonde er 9 maanden, met haar zoontje van vier. Osama bracht de lonen rond voor IS, Laura droeg een boerka en werd deel van de terreurbeweging. "In die tijd vochten de vrouwen niet. We droegen wel een kalasjnikov als we buiten gingen. Dat was om bang te maken. Om te tonen dat je een kalasjnikov hebt, tegen de Syriërs."

De frustraties staken zeer snel de kop op. De propaganda van het kalifaat bleek één grote leugen te zijn. Een gezinsleven opbouwen was onmogelijk. Er waren continu bombardementen, de huizen waren bouwvallig en vies en kinderen werden gedrild. Laura: "Er waren zoveel ontgoochelingen. Alles wat je ziet, is niet evident.Je ziet kinderen die sterven van de honger. Er zijn de bombardementen. Daar was ik heel bang van."

"De vrouwen ginder zeggen dat sterven geen probleem is. Zo gaan ze dadelijk naar het paradijs.Wat ze willen, is sterven. Het is een handigheid.Ze moeten geen lang leven dat paradijs verdienen, ze gaan er dadelijk heen. Dat laten ze ons geloven. Ik was bang om te sterven en ook dat mijn zoontje zou sterven."

De vrouwen waren daar alleen maar om voort te planten, om voor nageslacht te zorgen, aldus Laura. "IS wil dat er veel jongens geboren worden, zodat er later veel strijders zijn."

Op de leeftijd van 8 jaar wordt een zoon weggenomen bij de moeder. Zonder toestemming. Ze krijgen training. Op de leeftijd van 10 of 12 jaar gaan ze al vechten. "Dat choqueert me. Ik wou dat niet voor mijn zoon. Ik wou niet dat hij terrorist zou worden, dat hij zou gaan vechten. Dat maakte me bang."