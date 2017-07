De Antwerpenaar werd gearresteerd nadat een 20-jarige Hasselaar van Macedonische afkomst op 12 juni was opgepakt. Beide twintigers kampen met psychische problemen. Volgens het federaal parket hadden speurders een connectie ontdekt tussen beide verdachten. Zo zouden er ernstige aanwijzingen geweest zijn dat de Antwerpenaar de man uit Hasselt had aangezet tot het beramen van een aanslag.

De Hasselaar werd vorige maand in de instelling in Sint-Truiden opgepakt. De jongeman zou op zijn laptop informatie hebben opgezocht over het maken van een bom en het smokkelen van een mes op een vliegtuig. De twintiger had ook sympathieën voor de terreurmilitie IS (Islamitische Staat) geuit tegenover zijn dokter. Daarbovenop had hij een ticket geboekt naar Londen. Het federaal parket startte daarop een onderzoek en pakte de twintiger op.

De Antwerpenaar, die ervan verdacht werd de Hasselaar aan te zetten tot het plannen van een terreurdaad, verscheen dinsdag voor de raadkamer en is daar vrijgesproken. De twintiger keert terug naar de psychiatrische instelling in Sint-Truiden.