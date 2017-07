"Er is een gemeentelijk reglement dat zo’n screening mogelijk maakt", zegt Willem Debeuckelaere, de voorzitter van de privacycommissie. "Wettelijk is er dus een basis voor, dus puur formeel kan het kloppen. Maar we hebben het er toch moeilijk mee. Je krijgt mensen aan wie de toegang wordt ontzegd, zonder dat ze informatie kunnen krijgen over de reden van die weigering. Je staat daar eigenlijk voor een blinde muur."

De privacycommissie heeft nog een tweede bezwaar: "Er zijn eigenlijk geen middelen om dat aan te vechten. De politie beslist eenzijdig, op basis van gegevens uit haar databank. We gaan ervan uit dat de politie goed heeft nagedacht over elke weigering. Maar we hebben de ervaring dat het gerecht de politie niet altijd volgt in zulke beslissingen, of dat mensen in de politiedatabank zitten op basis van een klacht die nooit echt bewezen is. Dus eigenlijk zou je je daartegen moeten kunnen verzetten. Maar dat kan nu niet."