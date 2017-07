Geen enkel stuifmeelseizoen is hetzelfde. Vooral het weer speelt hierbij een rol. Als het regent worden het stuifmeel uit de lucht neergeslagen en is er minder last. Maar bomen bloeien soms ook vroeger of later, wat de stuifmeelproductie beïnvloedt. Er bestaat ook zoiets als een "fysiologische cyclus" bij bomen. Hierbij wordt een jaar van sterke stuifmeelproductie meestal gevolgd door een of meerdere jaren van zwakke productie.

"Dit jaar was het voor wie een grassenstuifmeelallergie had, iets beter dan vorig jaar. De meeste mensen met een allergie voelen hinder als er meer dan 50 grasstuifmeelkorrels per kubieke meter in de lucht zijn. Vorig jaar was er een grote piek eind mei, maar die is er dit jaar niet geweest", zegt Frank Deboosere.