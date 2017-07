De UiTPas is een spaar- en voordelenprogramma waarmee men bij deelname aan activiteiten van meer dan 1.300 vrijetijdsorganisaties UiTpunten kan verzamelen die men vervolgens kan omruilen voor een voordeel naar keuze. Nieuwe pashouders krijgen bovendien een aantal welkomstgeschenken.

Mensen in armoede kunnen bij elke UiTPAS-activiteit genieten van speciale kortingen of reductietarieven. Het project is bedoeld om de participatiedrempels voor vrijetijdsactiviteiten te verlagen zowel in de sectoren cultuur, jeugd als sport.

De UiTPAS ging in juni 2012 van start als proefproject in Aalst en omringende gemeenten. Na een positieve evaluatie door de Vlaamse overheid werd het ook opgestart in Brussel (onder de naam Paspartoe) en in Gent. Het breidde sindsdien alsmaar uit. In de provincie Antwerpen loopt het in de regio Kempen, in Limburg in Maasmechelen, in Oost-Vlaanderen in Gent en de regio Dender, in Vlaams-Brabant in Leuven en in West-Vlaanderen in de regio's Westhoek en Zuidwest.

Vanaf 1 september 2017 sluiten er bij de regio Dender nog een zestal gemeenten aan. Er zijn nog met diverse gemeenten contacten lopende om vanaf 2018 aan te sluiten.