“Turbozwemlessen zijn van alle tijden, maar aan het begin van de zomervakantie zijn ze elk jaar het meest populair.” Dat zegt David Dewandel van de Vlaamse Zwemfederatie. Ouders willen hun kinderen op vakantie met een gerust hart in het zwembad of de zee laten springen en schrijven hen daarom vlak voor hun vertrek nog snel in voor een spoedzwemcursus. De berichten in de media over kinderen die in de problemen geraken in zee, sturen hen nog meer in de richting van die turbozwemlessen.