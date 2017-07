In maart overleed een 22-jarige man uit de omgeving van Brugge na de injectie van een dodelijke dosis. Hij had de stof online gekocht, maar het is niet duidelijk of hij wist om welke stof het ging. Begin mei overleden nog twee slachtoffers. Drie slachtoffers in evenveel maanden tijd, dat is een opmerkelijke stijging. In 2015 en 2016 viel er telkens één slachtoffer.

Telkens stierven de slachtoffers door het gebruik van opioïden, zeer sterke pijnstillende stoffen vergelijkbaar met morfine maar veel krachtiger. Bij een overdosis valt de ademhaling stil en overlijden gebruikers binnen enkele minuten. Als er snel een antigif toegediend wordt, kunnen slachtoffers het overleven, maar in deze gevallen ging het om experimentele gebruikers, die waarschijnlijk alleen thuis waren. Zij hadden geen schijn van kans, zegt drugsexpert Peter Blanckaert.