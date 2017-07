Er waren 5.675 mensen ingeschreven voor het toelatingsexamen van begin juli. Uiteindelijk kwamen er 5.048 opdagen, van wie er 5.030 het examen volledig aflegden. Na deliberatie bleken er 752 geslaagd te zijn. Zij kunnen aan de opleiding arts of tandarts beginnen.

Het slaagpercentage ligt merkelijk hoger dan de voorgaande jaren, toen 12 en 10 procent van de deelnemers slaagden. Vorig jaar was er veel beroering over de moeilijkheidsgraad van het toelatingsexamen, waarna is bijgestuurd.

De opleidingen arts en tandarts zijn de enige universitaire opleidingen waarvoor de toegang via een toelatingsexamen beperkt wordt.

De toelatingsproef zal er vanaf volgend jaar anders uitzien. Er zal een vast aantal kandidaten aan de opleiding kunnen starten, meer dan er nu gemiddeld geslaagd zijn op de proef. De starters worden aangeduid volgens hun score. Er komt ook een aparte proef voor artsen en tandartsen. De proeven worden ook inhoudelijk bijgestuurd.