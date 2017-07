Lionel Dumont is niet de minste. Hoewel de ex-militair al een tiental jaar achter de tralies zit, duikt zijn naam toch opnieuw op in een terreurdossier. Zijn naam wordt in één adem genoemd met de "Gang de Roubaix" - ook "Les Ch'tis d’Allah" genoemd. Die bende pleegde in de jaren ’90 verschillende overvallen op geldtransporten en warenhuizen om geld in te zamelen voor de jihad.

In maart 1996 kon de bende opgerold worden na een mislukte aanslag op een politiecommissariaat. Vier bendeleden stierven tijdens het vuurgevecht met de politie, medeoprichter Christophe Cazé werd doodgeschoten op de E17 in Kortrijk. Zelf kon Dumont ontkomen. Hij werd pas in 2003 gevat en zit momenteel een celstraf van 25 jaar uit.