De semafoon, of in de volksmond bekend als de bieper, is een soort voorloper van het gsm-toestel. U kunt naar dat toestel bellen waarop het -what's in a name- gaat biepen. Op het schermpje komt dan het nummer van degene die belt (of een korte boodschap). Wie de semafoon bij zich heeft, kan daarna bellen (met een apart toestel) naar het nummer dat op het scherm kwam. Het werd veelal gebruikt om mensen in noodgevallen op te roepen.

De nogal omslachtige manier van werken en het gemak waarmee u gewoon kunt opnemen met een gsm-toestel, heeft de semafoon zowat overbodig gemaakt. In 2006 al is het toenmalige Belgacom (nu Proximus) gestopt met het uitbaten van semafoondiensten in ons land. De gebruikers die het nog gebruiken, vooral hulpdiensten, zijn overgestapt op het ASTRID-netwerk. Op sommige plaatsen worden in noodgevallen bijvoorbeeld brandweermannen via een semafoonsysteem nog opgeroepen om naar de kazerne te komen.