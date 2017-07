Het experiment werd eerder al toegepast in de gevangenissen van Dordrecht, Heerhugowaard en Zaandam. Nu krijgen dus ook 60 gevangenen in Arnhem de sleutel van hun eigen cel. Tot 21.30 uur mogen ze vrij bewegen in bepaalde delen van de gevangenis. Ze moeten er zelf voor zorgen dat ze op tijd zijn bij hun activiteiten of hun gevangeniswerk.

"Dit beleid is bedoeld om gedetineerden te activeren en meer verantwoordelijkheid te geven", zegt een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie aan het Algemeen Dagblad. "Het is verbonden aan voorwaarden om de veiligheid te waarborgen. Gedetineerden kunnen niet zomaar vrij bewegen en ook internet is beperkt."