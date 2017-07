"Hij begrijpt de reacties", klinkt het in een mededeling van de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde, de organisatie waarvan Vandenplas voorzitter is. "Het was op geen enkele manier zijn bedoeling het huisartsenberoep te viseren en hij benadrukt het grote belang van de huisarts in de eerste lijn, zeker ook inzake kindergeneeskunde."

Op de uitspraken van Vandenplas kwamen boze reacties van artsensyndicaten. De Academie wijst erop dat het nooit de stelling van Vandenplas was dat "ouders voor hun kinderen beter meteen een pediater kunnen raadplegen in plaats van eerst een huisarts". "Huisartsen zijn inderdaad opgeleid om ernstige problemen bij volwassenen en kinderen te detecteren."

Vandenplas is behalve voorzitter van de Academie ook diensthoofd in het UZ Brussel. In haar reactie verwijst de Academie naar de opschorting van het zorgprogramma in 2014. "Dat leidde tot ambivalentie over de programmatie van zorg voor kinderen", klinkt het. Er is intussen een visietekst opgesteld over de toekomstige organisatie en plaats van de kindergeneeskunde.

"Deze tekst haalt de relaties van de kinderarts met de eerste lijn (de huisdokter, red.) aan, maar bespreekt veel meer de voorstellen van de kinderartsen over de organisatie van de gezondheidszorg voor kinderen in de tweede en derde lijn en de plaats en de rol van de kinderarts hierin."

"Jammer genoeg werd dit weergegeven alsof de huisarts vandaag deze functie niet goed vervult, wat hij ongetwijfeld wel doet", zegt Vandenplas nu. "Ik wil duidelijk stellen dat het mijn persoonlijke visie is dat de kinderarts opgeleid wordt voor de tweede en derde lijn, en dat de kindergeneeskunde in de eerste lijn toekomt aan de huisarts. Veel huisartsen reageerden en ze hebben gelijk."