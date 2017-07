Het was de stiefvader zelf die de hulpdiensten verwittigde omdat hij zich naar eigen zeggen zorgen maakte over de baby. Toen een ziekenwagen ter plaatse kwam, vonden de hulpverleners de situatie verdacht en verwittigden ze de politie. Diezelfde avond kwamen het labo en een wetsdokter ter plaatse. De baby was intussen overgebracht naar het ziekenhuis waar zijn toestand maandagavond nog steeds uitermate kritiek was.

De stiefvader werd gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter door het parket dat om zijn aanhouding vroeg voor poging tot doodslag. "De stiefvader is inmiddels aangehouden, maar voor welke feiten hij in verdenking werd gesteld, wou de onderzoeksrechter niet kwijt", zegt Pierre Geerinckx van het Brusselse parket. De moeder van het kind zou niet thuis geweest zijn op het moment van de feiten.