“Het is de eerste keer dat we dit soort screenings toepassen op zo’n grote schaal”, beseft ook De Waele. “Maar we zitten nu eenmaal in een ander tijdperk. We zetten overal betonblokken neer rond de weide. Preventief, voor er ook maar iets kan gebeuren. Wel, we hebben deze keer ook digitale betonblokken geplaatst. Als er iets gebeurt, krijgen we het verwijt dat de politie niet genoeg doet. Nu doen we blijkbaar te veel. Er moet een heldere lijn in komen. We proberen maximaal te investeren in de veiligheid van de festivalgangers. En omdat we de namen hadden gekregen van de festivalorganisatie, hebben we besloten om de namen te controleren via onze databanken.”