Op maandag 12 juni raakte bekend dat een 20-jarige terreurverdachte werd opgepakt in een instelling. De man – afkomstig uit Macedonië – zou op zijn laptop informatie hebben opgezocht over het maken van een bom. De twintiger toonde ook ongezond veel interesse voor zoekopdrachten over het smokkelen van messen aan boord van vliegtuigen. Daarbovenop boekte de man een ticket naar Londen en zou hij ook aan zijn dokter hebben verteld dat hij sympathie heeft voor de terreurbeweging IS. Die reeks verontrustende signalen zorgde ervoor dat het federaal parket over ging tot actie en een onderzoek startte.