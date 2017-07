Het onderzoek spitste zich toe op de boekhouding van het commissariaat-generaal en wees uit dat Koekelberg zich niet aan de wetten van openbare aanbesteding had gehouden. Hij had bepaalde facturen gesplitst, omdat er bij lage bedragen geen openbare aanbestedingen gedaan moest worden.

Volgens de onderzoeksrechter was dat fraude. De politiebaas werd in verdenking gesteld en uiteindelijk diende Koekelberg zijn ontslag in, omdat hij was "moegestreden".

De zaak kwam vorige maand voor op de Brusselse raadkamer, die moest beslissen of Koekelberg en zijn assistente werden doorverwezen naar de correctionele rechtbank, samen met een derde verdachte.

"De raadkamer heeft alle betrokkenen de gunst van opschorting toegekend", zegt advocaat Marc Uytendaele. "De raadkamer was van oordeel dat er geen reden was om mijn cliënt te veroordelen. Er zijn weliswaar administratieve fouten gemaakt en er had inderdaad gebruik moeten worden gemaakt van de procedure voor openbare aanbestedingen, maar er waren geen frauduleuze intenties."