De Mechelse burgemeester Bart Somers (Open VLD) bracht de registratie gisteren onder de aandacht op een debatavond. "Sinds mei wordt elke identiteitscontrole geregistreerd. De agent moet elke controle aan de meldkamer melden, zeggen wie hij is, wie wordt gecontroleerd en de reden waarom. Bovendien vragen we de agent de reden ook mee te delen aan de gecontroleerde zelf. Dat geeft meteen een heel andere context", aldus Somers.

Jan Adam, secretaris van ACV Politie, ziet er weinig graten in. Volgens Adam is hier een wettelijke basis voor en betreft het een strikte - maar niet noodzakelijke - toepassing van de wetgeving en de richtlijnen op het politieambt. Ook naar zijn weten is het de eerste plaats in ons land waar dit gebeurt.

Niet echt nieuws, reageert Vincent Houssin, nationaal ondervoorzitter VSOA Politie. "Alle controles worden via het communicatiecentrum gelogd via het ANG-systeem". De liberale vakbondsman vraagt omzichtigheid bij de interpretatie van cijfers. "Controles in bepaalde wijken, in bijvoorbeeld Borgerhout, zijn een afspiegeling van de realiteit en de populatie en hebben niets te maken met afkomst of ras."

Houssin waarschuwt verder voor een nieuwe controle op politie(werk) en een "zoveelste vorm van verantwoording, al zeg ik niet dat het bestuur die intentie werkelijk heeft".

De Mechelse cijfers zullen door onderzoeker Sofie De Kimpe (VUB) in het kader van Europees onderzoek worden doorgelicht. De cijfers zullen ook geregeld worden bekendgemaakt. Vincent Houssin heeft een probleem met het geven van politiegegevens aan derden. "Een brug te ver", vindt hij. "De politie beschikt zelf over controlediensten genoeg."