Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft enkele uren geleden geoordeeld dat het dragen van een nikab, waarbij heel het gezicht bedekt is, of een boerka, die het hele lichaam bedekt, de "gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de samenleving onmogelijk maakt".

Die uitspraak heeft betrekking tot twee individuele dossiers. In de eerste zaak draaide het rond twee vrouwen die in 2009 en 2011 een boete kregen voor het dragen van een boerka in Etterbeek en Molenbeek. In de tweede zaak ging het om een gemeentelijke verordening in Pepinster, Dison en Verviers die het dragen van een boerka op openbare plaatsen verbiedt.

Volgens de vrouwen is het verbod een inbreuk op het recht op privacy , het recht op vrije meningsuiting én het recht op godsdienstvrijheid, drie fundamenten van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.