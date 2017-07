De FietSOmeter tot slot is bedoeld voor leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs en test de praktische vaardigheden om in groep te fietsen. Het afgelopen schooljaar telde de FietSOmeter 935 deelnemers, 844 daarvan waren geslaagd.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts, NVA vindt de positieve resultaten erg bemoedigend: "De strijd tegen de schande van de 400 verkeersdoden op één jaar tijd voeren we al van op de schoolbanken. Kinderen en jongeren zijn erg kwetsbaar in het verkeer, en met praktijkgerichte verkeerseducatie zetten we hen op pad om veilige weggebruikers te worden", zegt de minister.