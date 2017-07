Het straaljagerstype Gripen E van Saab zal niet de vervanger worden voor onze F-16's nu de Zweedse groep afhaakt. Een mogelijke reden is dat Zweden geen gevechtsvliegtuigen bouwt die zogenoemde kerntaken kunnen uitvoeren, iets wat voor de Belgische vliegtuigen vereist is. België kiest voor vliegtuigen die ook kernbommen moeten kunnen dragen, terwijl Zweden de inzet van die wapens in hun tactische arsenaal niet opneemt.

Door de terugtrekking van de Zweden, blijven nu nog drie vliegtuigbouwers over die de vervanger voor de F-16 kunnen leveren. Het gaat om de F-35 van het Amerikaanse Lockheed-Martin, de Rafale van het Franse Dassault en de Eurofighter Typhoon van Airbus. Eerder haakte ook Boeing al af met zijn gevechtsvliegtuig F/A-18 Super Hornet.

De Belgische regering heeft zo’n 3,6 miljard euro voorzien om 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen aan te kopen. Die moeten de verouderde F-16's vervangen.