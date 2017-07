Bij huiszoekingen vorige week vond de politie in een garagebox onder meer verschillende kalasjnikovs, ontstekingsmechanismen en politie-uniformen. Twee personen, de broers Saouti, werden aangehouden, een of meer verdachten zijn nog op de vlucht. De twee broers moesten vanmiddag voor de Brusselse raadkamer verschijnen. Die heeft de zaak behandeld en de aanhouding bevestigd.

Een van de twee broers zegt nu dat de wapens inderdaad van hem zijn, maar dat ze niet bedoeld waren voor een aanslag. Xavier Carette, zijn advocaat, getuigt: "Hij ontkent niet alleen dat hij een plan had om een aanslag te plegen. Hij ontkent én betwist het, want als je ontkent lijkt het alsof er iets waar is. Hij betwist dat er enig terroristisch idee zou zijn geweest. Verder speurwerk zal moeten duidelijk maken of het inderdaad om een terrorismedossier gaat of dat we eerder te maken hebben met groot banditisme. We weten natuurlijk niet wat de bedoelingen van die Fransman waren, we hebben nog geen zicht op het Franse luik van het dossier maar ik hoop dat we dat spoedig krijgen."

Volgens de strafpleiter wijst niets erop dat de twee broers geradicaliseerd zouden zijn.