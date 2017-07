De cijfers van het Europees Milieu-Agentschap hebben betrekking op 2015. In totaal werden zo'n 35.000 industriële faciliteiten en 3.400 energiecentrales onderzocht op acht belangrijke vervuilende stoffen in lucht en water. Volgens het rapport is er een verbetering merkbaar, maar doen vooral kolengestookte centrales het nog erg slecht. Ook de staalsector blijkt erg vervuilend.

De meest vervuilende sites bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk (14), Duitsland (7), Frankrijk (5) en Polen (5). Zo'n 59 fabrieken worden genoemd als "topvervuilers", waarbij dus ook ArcelorMittal uit Gent.

De staalfabriek in de Gentse haven was in 2015 verantwoordelijk voor 5,8 procent van alle zware metalen (cadmium, kwik en lood) die in Europa werden uitgestoten. De Gentse fabriek bezet hiermee de vierde plaats, na US Steel in het Slovaakse Kosice, Eesti uit Estland en ThyssenKrupp Schwelgern in Duitsland.

Ook qua fijn stof (pm10) behoort de fabriek in Gent tot de zwaarste vervuilers van Europa. De fabriek is verantwoordelijk voor 1,5 procent van alle uitstoot, goed voor een negende plaats in Europa. De grootste uitstoot van fijn stof staat op het conto van het Britse Scunthorpe Intergrated Iron And Steel Works (3,4 procent).

"We passen overal de “Beste Beschikbare Technieken” toe om de uitstoot tot het strikte minimum te beperken", reageert ArcelorMittal Gent aan onze redactie. "Zo namen wij de voorbije jaren nieuwe havenkranen in dienst, die uitgerust zijn met een sproei-installatie om stofuitstoot bij het lossen van de grondstoffen te beperken. We besproeien de grondstoffenstapels ook regelmatig met cellulose, opnieuw om stofuitstoot te beperken." ArcelorMittal zegt alle milieukwaliteitsnormen te respecteren.