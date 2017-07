Het klein dorpje Bohon bij de stad Durbuy is sinds deze week een attractie rijker, want de KSA Leiezonen uit Kuurne zette daar een indrukwekkende houten constructie neer. “Het Paard van Bohon, naar analogie van het Paard van Troje”, vertelt Jasper Goessaert van KSA Kuurne. ”Er werd in totaal drie weken lang aan gewerkt door vijf mensen. De vader van één van de leiders heeft een bouwbedrijf en was zo vriendelijk om ons te steunen met materiaal en advies. Het Paard van Bohon is precies 5 meter en 20 centimeter hoog. Onze leiders en vrijwilligers hebben het in Kuurne gebouwd en het werd zo ontworpen dat we het in iets kleinere delen konden vervoeren met een vrachtwagen.”