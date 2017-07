Buren in Bredene hadden de politie gebeld omdat er verwaarloosde dieren achtergelaten waren op het terras van een leegstaand appartement. Toen het dierenasiel de honden onderzocht werd er bij Duc een chip gevonden. Daardoor kon hij herenigd worden met zijn baasje. Volgens Fabrice Goffin, voorzitter van het dierenasiel in Oostende, is het niet uitzonderlijk dat een dier na al die jaren zijn baasje nog herkent: "De liefde tussen mens en dier is vaak levenslang."

Goffin grijpt de gelegenheid aan om nog eens te benadrukken hoe belangrijk het is dat de gegevens op een chip correct zijn. "Dit was een mooi verhaal omdat de informatie op de chip nog volledig klopte en we zo de eigenaar konden terugvinden. Maar helaas vergeten mensen vaak bij een verhuizing om de gegevens aan te passen, daarom nog eens een warme oproep om dat wel te doen."