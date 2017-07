Hoewel sommige schimmels en ziektes niet te zien zijn langs de buitenkant, kan het vaak helpen om de ogen goed open te houden. "Als de conditie van de boom achteruit gaat, haal je er best iemand bij om hem te controleren. Denk aan de bladeren die plots kleiner worden dan normaal, taksterfte of takken die uitscheuren."

"Ook zwammen aan de stam of de stamvoet laat je best even controleren", zegt Struyf. "Er zijn verschillende schimmels, maar aan de hand van de zwammen kunnen we kijken of die al dan niet agressief zijn voor een boom."

Wie van plan is om zijn tuin aan te leggen, haalt er volgens Struyf ook best een expert bij. "Vaak worden bij zo'n heraanleg de wortels geraakt, waardoor ze stikken en afsterven. De boom verzwakt, maar dat heb je pas twee of drie jaar later door."

En dan heeft Struyf nog een laatste tip: zorg ervoor dat in je verzekering ook je bomen zijn opgenomen. "Er kan altijd iets gebeuren."