Ook in Frankrijk werden woensdagochtend speuracties opgezet in het kader van dit dossier. In Rijsel werd er toen één man opgepakt die in contact stond met de Belgische verdachten. De 42-jarige Fransman heeft een zwaar crimineel verleden en zou ook geradicaliseerd zijn. Hij en de broers Saouti hadden de voorbije maanden regelmatig telefonisch contact. Er is sprake ook van minstens één fysieke ontmoeting in de omgeving van Brussel.

De Fransman is vandaag voor een antiterreurrechter gebracht. Die zal moeten beslissen of de man in verdenking wordt gesteld.