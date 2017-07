Is blancheren van frieten heiligschennis in Belgische frietcultuur?

Bij veel frituuruitbaters in ons land is er ongerustheid over een gedragscode waaraan de Europese Commissie werkt voor de horeca. In een ontwerptekst staat de suggestie om frieten voortaan eerst te blancheren alvorens ze te bakken. Blancheren wil zeggen dat de aardappelen eerst kort in gezouten water worden gekookt. Door het blancheren zit er minder acrylamide in de aardappel, een kankerverwekkende stof.

