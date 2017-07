“Ik zal er zeker werk van maken om plastic te bannen uit ons leefmilieu. Ik zal het niet zo laten.” Ze blijft nog altijd voorstander van een verbod, omdat vrijwillige afspraken niet hebben geleid tot het verdwijnen van plastic zakjes.

De minister ziet plastic als “een gigantisch probleem” waar we in Vlaanderen iets aan moeten doen. “Het komt overal in ons leefmilieu terecht en uiteindelijk in zee. En zo komt het via de vis op ons bord terecht. Daar moeten we echt iets aan doen. In heel wat Europese landen, en ook daarbuiten is er een verbod op het verbod van plastic zakjes en ik denk dat wij niet kunnen achterblijven als regio.”