Je kiest een object uit dat je rondom je ziet en je zegt: "Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet... en de kleur is..." Wanneer jij die zin hebt uitgesproken moeten de anderen raden wat je ziet. Dat kan iets zijn in de auto, maar ook buiten de auto. Je kunt ook aangeven met "warm" of "koud" of iemand dicht bij het object zit en er ver vanaf. Wanneer het object geraden is, is er iemand anders aan de beurt.