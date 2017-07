De Academie pleit ook voor meer aandacht voor kindergeneeskunde tijdens de huisartsenopleiding. "Onnodig", zegt Van Gielen. “Er is al veel aandacht voor de kindergeneeskunde en het idee om tijdens de opleiding 1 jaar stage te laten lopen op de pediatrische afdeling van een ziekenhuis, is een brug te ver." Het duidt voor Van Gielen op een onwetendheid van hoe die opleiding vandaag in elkaar zit.

"Want waar eindigt dit?", vraagt Van Gielen zich af. “Betekent dit dat je om aan vrouwen de pil voor te schrijven ook 1 jaar stage op de dienst gynaecologie moet hebben gevolgd? Of voor het behandelen van een verstuikte enkel 1 jaar orthopedie?”. “Bovendien zullen huisartsen tijdens hun 3 jaar durende opleiding al een half jaar stage volgen in een ziekenhuis, maar dan wel gericht op alle disciplines. Om de samenwerking tussen de huisartsen en de specialisten te verbeteren en extra kennis op te doen.”