De kinderartsen erkennen wel dat de huisartsen een hulp kunnen zijn. “Maar dan moet er in de opleidingen meer aandacht komen voor kindergeneeskunde”, ijvert dokter Vandenplas. “De specialisatie voor huisartsen duurt 3 jaren. In de lijn met wat de 'European Academi of Pediatrics' voorstelt, moet 1 van die 3 jaren gefocust zijn op de kindergeneeskunde. Bijvoorbeeld door een stage van 1 jaar op de afdeling pediatrie in een ziekenhuis. Zeker voor die huisartsen die zich dan op de eerstelijnszorg voor kinderen willen toeleggen.”