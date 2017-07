In 2007 had Unesco al een aantal ongerepte beukenwouden erkend in Oekraïne en Slovakije. Deze beperkte serie werd in 2011 uitgebreid met vijf Duitse beukenwouden.

Het Werelderfgoedcomité dat van 2 tot 12 juli vergadert in Krakau (Polen) heeft de reeks nu verder vervolledigd met beukenwouden in Albanië, België, Bulgarije, Italië, Kroatië, Oekraïne, Oostenrijk, Roemenië, Slovenië en Spanje.

De drie Belgische gewesten hadden samen een kandidatuur ingediend voor het Zoniënwoud. Het Zoniënwoud is ook het enige bos dat zowel in Brussel, Vlaanderen en Wallonië is gelegen.

Het is evenwel niet het volledige Zoniënwoud dat erkend wordt als werelderfgoed. Het gaat specifiek om de delen die als integraal bosreservaat zijn aangeduid en waarin ook geen enkel beheer meer gebeurt. Ook in de andere landen zijn de best beschermde delen geselecteerd.