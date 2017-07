"Terzake" zoekt en vindt getuigenissen over zwartwerk

Het meldpunt voor sociale fraude, ook wel kliklijn genoemd, is een succes. Dagelijks komen er via mail of telefoon 50 melding binnen van mensen die vermoeden dat er iemand in hun omgeving sjoemelt. "Terzake" deed een rondvraag: zou jij je buur verklikken? En heb je zelf al één en ander gedaan dat niet door de beugel kan?

