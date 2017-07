“Voor veel moslims is de Koran een graadmeter voor wat haram en halal is, goed of slecht dus. Of wat je mag en moet binnen de islam. Bijna op een dwangneurotische manier, terwijl er in de koran zoveel meer staat dan dat. En dat probeer ik aan te tonen met deze boekenreeks” zegt van Bommel. “Het boek is vooral bedoeld zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen. Ze zijn in fase waar ze spelenderwijs leren en ontwikkelen. Angstregime is niet van toepassing voor kinderen, hel en verdoemenis is niet bedoeld voor kinderen. Daarom komt dit ook niet aan bod in het boek” aldus van Bommel nog.