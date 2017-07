Auteur: Jana Sergooris

Jana Sergooris In sommige regio’s is het al begonnen, in andere gaat het maandag van start: het bouwverlof. Goed nieuws, want dat betekent minder drukte op de weg. Maar de grote spelbrekers zijn de wegenwerken. Die worden gepland in de zomervakantie, net omdat er dan minder verkeer is. En dan mogen we de grote vakantieuittocht ook niet vergeten.