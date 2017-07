Zo is er bijvoorbeeld Soulaimane Abrini, het jongere broertje van Mohamed Abrini (de derde dader van de aanslagen in Zaventem). Van hem wordt vermoed dat hij omgekomen is in Syrië, maar omdat uitsluitsel daarover moeilijk te geven is, wil de regering het zekere voor het onzekere nemen.

Nog een naam die circuleert op de lijst is die van Younesse Abaaoud, de jongere broer van Abdelhamid Abaaoud die gezien wordt als het brein achter de aanslagen in Parijs. Er werd gezegd dat hij op de terugweg was naar Europa om de dood van zijn broer te wreken, maar waar hij zich momenteel bevindt is allesbehalve duidelijk.

Bij de nieuwe namen is ook het Antwerpse IS-kopstuk Hicham Chaib. Hij dook onder meer op in een video waar hij de aanslagen van 22 maart verheerlijkt en dreigt met meer terreur in ons land. Ook over hem bestaat er veel onduidelijkheid. Er circuleerden begin dit jaar berichten dat hij overleden zou zijn in Irak, maar dat werd meteen daarna tegengesproken. Ook hij kan niet meer aan zijn geld.

En ook twee van de broers Elouasakki worden vanaf nu financieel drooggelegd. Ze hadden banden met het opgedoekte Sharia4Belgium.