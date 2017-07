Van vrijdag tot maandag was er door vakbondsacties zware hinder in Vlaanderen. Maar het conflict tussen de directie en de bonden is nu bijgelegd. Vanaf volgend jaar krijgen de werknemers een opslag van 1 procent, onvoorwaardelijk. De vakbonden spreken van een compromis.

De directie wou 1 procent loonsverhoging geven, maar de helft van die verhoging zou worden uitbetaald als een bonus die gekoppeld is aan meer flexibiliteit.

De bonden vroegen 1,1 procent opslag. Dat de bonus nu is afgevoerd en de opslag 1 procent bedraagt, stemt de vakbonden tevreden. "Er zijn zijn geen voorwaarden aan verbonden", zegt ACV'er Jan Coolbrandt. "Het is niet in de vorm van een bonus, het zit in de lonen. Wat verworven is, is verworven."

De koopkrachtverhoging gebeurt volgens ACV'er Jan Coolbrandt wel in twee etappes. In januari en november komt er telkens 0,5 procent bij.