In de Noordwijk blijft de spanning stijgen. Enerzijds tussen de vluchtelingen onderling, omdat er vaak conflicten zijn tussen Afrikanen, Afghanen en Arabieren. Anderzijds omdat de buurt het stilaan beu is. "Ze zitten hier al maanden", zegt een bewoonster die liever anoniem blijft. "Overal ligt afval, ze doen overal hun behoefte en 's nachts kan je hier best niet alleen rondwandelen in het park."



Zij vragen de politie ook voortdurend om in te grijpen, om de rust weer te herstellen. “En dat doen we ook”, benadrukt Van de keere. “Met grote identiteitscontroles en regelmatige patrouilles. We vragen hen om het park te verlaten. We begeleiden vluchtelingen naar de Dienst Vreemdelingenzaken. En wie geen recht heeft op asiel, krijgt een bevel om het land te verlaten. Meestal zitten er mensen tussen die helemaal niet de bedoeling hebben om zich aan te melden bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Zij willen gewoon doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk.”