Vanochtend is er nog veel bewolking met in het zuidoosten van het land kans op buien. Later op de dag krijgen we overal vrij mooi weer met afwisselend wolkenvelden en mooie zonnige perioden en het blijft vrijwel droog. Het wordt nog warm met maxima rond 22 of 23 graden aan zee, 24 of 25 graden in de Ardennen en 26 tot 28 graden elders in het land. De wind waait zwak tot meestal matig.

Ook morgen is het nog vrij mooi met in de loop van de namiddag wat stapelwolken, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperaturen blijven aangenaam, met maxima van 22 graden aan zee tot 27 graden in de Kempen en in Belgisch Lotharingen. De wind is eerst zwak uit zuid tot zuidwest om later soms matig uit noordwest tot noord te worden.

Zondag neemt de bewolking en kans op neerslag toe vanuit het westen. Een regenzone, mogelijk met onweer, nadert ons land om wellicht in de nacht van zondag op maandag over ons land te trekken. In het geval dat de neerslagzone ons land pas in de avond of nacht bereikt, halen we nog temperaturen tussen 22 graden aan zee en 26 graden in het zuidoosten.

Volgende week wordt zeelucht aangevoerd, met soms wat regen of buien. De temperaturen zijn beduidend frisser, met maxima rond 22 of 23 graden in het centrum. De wind zal ook wat toenemen in kracht.